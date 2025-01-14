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عربي-دولي

ألمانيا تقرر إسقاط "المسيّرات المجهولة" بسبب مخاوف التجسس

Lebanon 24
14-01-2025 | 23:35
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قررت ألمانيا منح جيشها الصلاحيات الكاملة لإسقاط الطائرات المُسيرة المجهولة، التي يُشتبه في قيامها بالتجسس على القواعد العسكرية والمنشآت الصناعية وغيرها من البنى التحتية الحيوية، حسبما نقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.
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ومن المرتقب أن يوافق مجلس الوزراء برئاسة المستشار أولاف شولتز، الأربعاء المقبل، على مشروع تعديل لقانون أمن الطيران. ويتيح هذا التعديل للجيش استخدام القوة ضد الطائرات المُسيرة "لمنع وقوع حادث خطير أو هجوم"، وفقاً للأشخاص المطلعين.

وفي السابق، كانت السلطات الألمانية تعتمد على تشويش أجهزة الإرسال لتعطيل الطائرات المُسيرة، ولكن تبين أن بعض النماذج الحديثة قادرة على تفادي هذه التقنية. 
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