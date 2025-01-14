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عربي-دولي

اتصال بين بايدن والسيسي.. تأكيد على وقف النار بغزة وتبادل الأسرى

Lebanon 24
14-01-2025 | 23:59
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تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء ، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأميركي جو بايدن، تناول التطورات حول اتفاق وقف النار في غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الاتصال تناول جهود الوساطة المكثفة التي تقوم بها مصر وأميركا وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث استعرض الرئيسان في هذا الإطار آخر مستجدات المفاوضات ذات الصلة.
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وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي شدد في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية لهم دون قيود أو عراقيل، مطالبا بتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات جسيمة.
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