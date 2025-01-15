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عربي-دولي

بزشكيان يحذّر ترامب من خطر اندلاع "حرب".. وهذا ما قاله عن السلاح النووي

Lebanon 24
15-01-2025 | 00:19
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حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة بثّتها قناة تلفزيونية أميركية، الثلاثاء، الرئيس المنتخب دونالد ترامب من خطر اندلاع "حرب" ضدّ بلاده، مؤكّدا أنّ طهران لا "تسعى" للحصول على السلاح النووي.
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وقال الرئيس في مقابلة أجرتها معه في إيران قناة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية: "آمل أن يقود ترامب إلى السلام الإقليمي والعالمي وألا يسهم، على العكس من ذلك، في حمّام دم أو حرب".

ويأتي هذا التحذير قبل أقلّ من أسبوع من تنصيب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وردّا على سؤال بشأن مدى احتمالات أن توجّه إسرائيل ضربات عسكرية لإيران في ظل الاتفاق الأميركي المبرم بشأن المواقع النووية في بلاده، قال بزشكيان: "سنردّ على أيّ عمل. نحن لا نخشى الحرب لكنّنا لا نسعى إليها".

ودافع بزشكيان عن سياسة بلاده، قائلا إنّ "كلّ ما فعلناه حتى الآن كان سلميا. نحن لا نسعى إلى صنع سلاح نووي، لكنهم يتهموننا بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية".

وعندما سُئل عن مدى إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة ومفتوحة مع الرئيس ترامب"، أبدى بزشكيان شكوكه بهذا الشأن.

وقال إنّ "المشكلة ليست في الحوار، المشكلة في الالتزامات التي تنشأ عن نقاشات وعن هذا الحوار"، معربا عن أسفه لأن "الطرف الآخر لم يف بوعوده ولم يحترم التزاماته".
 
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