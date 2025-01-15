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قنصل إسرائيل السابق بنيويورك يكشف سبب قرب التوصل لاتفاق في غزة

Lebanon 24
15-01-2025 | 01:37
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قال القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك، ألون بنكاس، إن تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قريبا هو سبب رئيسي وراء اقتراب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح بنكاس في تصريح لشبكة CNN أن "الشيء المأساوي هو أن هذه الصفقة كانت موجودة لعدة أشهر.. ومع ذلك، بطريقة ما، لم يحدث ذلك لأسباب سياسية: حسابات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو السياسية لإطالة أمد الحرب وإحجام حماس عن قبول بعض المكونات الرئيسية في الصفقة".
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وتابع الدبلوماسي الإسرائيلي السابق: "لكن يبدو الآن أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إن لم يكن لأي سبب آخر غير حفل تنصيب السيد ترامب".

يذكر أنه وبعد أكثر من 15 شهرا من الحرب، تتزايد الآمال في أن توافق إسرائيل و"حماس" على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة والسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، قبل أيام فقط من عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد مراسم تنصيبه في الـ20 من كانون الثاني.

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