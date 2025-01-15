20
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بعد 8 وفيات في هذه الدولة.. تحذير من فيروس "ماربورغ" شديد العدوى!
Lebanon 24
15-01-2025
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشٍّ محتمل لفيروس "ماربورغ" في تنزانيا، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص، محذرة من أن خطر انتشار الفيروس في تنزانيا والدول المجاورة يعد "مرتفعًا".
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة على دراية بتسع حالات حتى الآن، بينها 8 وفيات، مرجحًا أن يتم تسجيل مزيد من الحالات في الأيام المقبلة مع تحسن مراقبة المرض. وأضاف غيبريسوس عبر حسابه على منصة "إكس" أن المنظمة عرضت دعمها الكامل للحكومة التنزانية والمجتمعات المتأثرة.
Advertisement
يأتي هذا التحذير بعد أقل من شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس "ماربورغ" في رواندا المجاورة لمدة 3 أشهر، مما أسفر عن 15 حالة وفاة.
وفيروس "ماربورغ" هو فيروس شديد العدوى يسبب حمّى نزفية، وينتقل إلى البشر من خفافيش الفاكهة وينتمي إلى نفس عائلة فيروسات "إيبولا". يمكن أن تصل معدلات الوفيات في حالات الإصابة إلى ما يقرب من 90%، ويصاحب المرض عادة نزيف وفشل في الأعضاء.
ووفقًا للمنظمة، شهدت منطقة كاغيرا في تنزانيا أول تفشٍّ للفيروس في آذار 2023، حيث أصيب 9 أشخاص توفي 6 منهم. وأشارت المنظمة إلى أن الخزانات الحيوانية للفيروس، مثل خفافيش الفاكهة، لا تزال متوطنة في المنطقة.
وتتمثل أعراض مرض فيروس "ماربورغ" في الحمى، الصداع، آلام الظهر، العضلات، البطن، القيء، الإسهال، الارتباك، والنزيف في المراحل المتأخرة. ورغم ندرته، فإن الفيروس يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة بسبب ارتفاع معدل الوفيات وعدم وجود علاج أو لقاح فعال. (ارم نيوز)
عربي-دولي
صحة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو أثار ضجة كبيرة.. رحمة رياض بلقطات رومانسية مع زوجها
Lebanon 24
فيديو أثار ضجة كبيرة.. رحمة رياض بلقطات رومانسية مع زوجها
11:30 | 2025-01-14
14/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما يحدث داخل قصر بعبدا
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما يحدث داخل قصر بعبدا
08:25 | 2025-01-14
14/01/2025 08:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل الطقس... متى ستعود الأمطار؟
Lebanon 24
تفاصيل الطقس... متى ستعود الأمطار؟
06:28 | 2025-01-14
14/01/2025 06:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"بمناسبة بدء عصر جديد للبنان".. فندق شهير سيعاد افتتاحه في هذا الموعد
Lebanon 24
"بمناسبة بدء عصر جديد للبنان".. فندق شهير سيعاد افتتاحه في هذا الموعد
08:32 | 2025-01-14
14/01/2025 08:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
01:27 | 2025-01-15
15/01/2025 01:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:03 | 2025-01-15
المنزل "المعجزة".. هذا سبب نجاته من "جحيم" لوس أنجلوس
03:30 | 2025-01-15
تقرير لـ"Foreign Policy" يكشف: تركيا لم تربح شيئا بعد في سوريا
03:25 | 2025-01-15
كيف تعمل محكمة العدل الدولية بعد استقالة سلام؟
03:17 | 2025-01-15
موسكو وكييف تصعدان الهجمات.. لتحسين موقعيهما قبل تنصيب ترامب
02:54 | 2025-01-15
متى أول أيام شهر رمضان؟
02:44 | 2025-01-15
وزير الخارجية المصري يزور السودان
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
15/01/2025 11:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
15/01/2025 11:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
15/01/2025 11:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24