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صحة

بعد 8 وفيات في هذه الدولة.. تحذير من فيروس "ماربورغ" شديد العدوى!

Lebanon 24
15-01-2025 | 02:41
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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشٍّ محتمل لفيروس "ماربورغ" في تنزانيا، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص، محذرة من أن خطر انتشار الفيروس في تنزانيا والدول المجاورة يعد "مرتفعًا".

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة على دراية بتسع حالات حتى الآن، بينها 8 وفيات، مرجحًا أن يتم تسجيل مزيد من الحالات في الأيام المقبلة مع تحسن مراقبة المرض. وأضاف غيبريسوس عبر حسابه على منصة "إكس" أن المنظمة عرضت دعمها الكامل للحكومة التنزانية والمجتمعات المتأثرة.
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يأتي هذا التحذير بعد أقل من شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس "ماربورغ" في رواندا المجاورة لمدة 3 أشهر، مما أسفر عن 15 حالة وفاة. 

وفيروس "ماربورغ" هو فيروس شديد العدوى يسبب حمّى نزفية، وينتقل إلى البشر من خفافيش الفاكهة وينتمي إلى نفس عائلة فيروسات "إيبولا". يمكن أن تصل معدلات الوفيات في حالات الإصابة إلى ما يقرب من 90%، ويصاحب المرض عادة نزيف وفشل في الأعضاء.

ووفقًا للمنظمة، شهدت منطقة كاغيرا في تنزانيا أول تفشٍّ للفيروس في آذار 2023، حيث أصيب 9 أشخاص توفي 6 منهم. وأشارت المنظمة إلى أن الخزانات الحيوانية للفيروس، مثل خفافيش الفاكهة، لا تزال متوطنة في المنطقة.

وتتمثل أعراض مرض فيروس "ماربورغ" في الحمى، الصداع، آلام الظهر، العضلات، البطن، القيء، الإسهال، الارتباك، والنزيف في المراحل المتأخرة. ورغم ندرته، فإن الفيروس يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة بسبب ارتفاع معدل الوفيات وعدم وجود علاج أو لقاح فعال. (ارم نيوز)

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