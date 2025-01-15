متى أول أيام شهر رمضان؟

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منذ بداية شهر رجب، الموافق 1 كانون الثاني 2025، شهدت معدلات البحث ارتفاعًا ملحوظًا حول موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم لما يحمله من روحانيات وطقوس دينية مميزة.وبحسب الحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 1446هـ، الذي يعد الشهر التاسع في التقويم الهجري، يوم السبت 1 آذار 2025م، ويستمر لمدة 29 أو 30 يومًا.ومن المقرر أن تقوم دور الإفتاء في الدول العربية والإسلامية بتحري الهلال في 29 من شعبان 1446هـ، لتأكيد موعد بداية شهر رمضان المبارك. وتعتمد العديد من الدول على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية.وبحسب الحسابات الفلكية، سيتم تحري الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ، الموافق 28 شباط 2025، لتحديد الموعد الدقيق لبدء شهر الصيام.كما تشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال سيكون مرئيًا في سماء القاهرة لمدة حوالي 37 دقيقة، وفي سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة تقريبًا.ومن المتوقع أن تتفاوت ساعات الصيام في الدول العربية والإسلامية خلال شهر رمضان 1446هـ، حيث ستكون ساعات الصيام في الأيام الأولى أقصر، حيث تقدر بحوالي 13 ساعة في العديد من الدول مثل السعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت، على أن تزداد تدريجيًا لتصل إلى نحو 14 ساعة مع نهاية الشهر الفضيل. (العربية)