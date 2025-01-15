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ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية أنه "منذ سقوط بشار الأسد في منتصف كانون الأول، أعلن العديد من المحللين والصحافيين في مجال السياسة الخارجية أن تركيا هي "الفائزة" في سوريا. ولكن هل هذا صحيح؟ الإجابة عن هذا السؤال هي لا،أو على الأقل، لم تفز تركيا بأي شيء بعد. صحيح أن تركيا في وضع متميز في سوريا، ومع ذلك، يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان عقبات كبيرة في ترسيخ نفسه باعتباره الوسيط الخارجي في دمشق".وبحسب المجلة، "الواقع أن الكثير من الادعاء بأن تركيا فازت بسوريا يتوقف على حقيقة مفادها أن هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري قادت سقوط حلب الذي أدى إلى فرار الأسد من البلاد. ولكن الأمور ليست دائما كما تبدو، فقد كان الهجوم الذي وافقت عليه تركيا على حلب والذي بدأ في أواخر تشرين الثاني مقصودا به أن يكون محدودا. فبدلا من سقوط الأسد، كان هدف أنقرة الضغط على الرئيس السوري آنذاك للتفاوض على تطبيع العلاقات التركية السورية، ولم يراجع الأتراك سياستهم إلا عندما انهار الجيش السوري، مدعين أن زوال بشار كان خطتهم دائما.وبعد فترة وجيزة من تحرير هيئة تحرير الشام لدمشق، ظهر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة السورية، حيث احتضن هيئة تحرير الشام مجازيا وحرفيا".وتابعت المجلة، "من الواضح أن الشراكة بين تركيا وهيئة تحرير الشام كانت مثمرة، لكن فكرة انتصار أنقرة في سوريا تفترض أن الحكومة التركية تمتلك كل القوة في هذه العلاقة. ومن المرجح أنها كانت كذلك ذات يوم، لكن بعد نهاية نظام الأسد، أصبحت هيئة تحرير الشام أقل احتياجًا إلى أردوغان ورفاقه. وعلى الرغم من أن فيدان سبق الجميع إلى دمشق، إلا أن موكبًا من الوفود وصل أيضًا دمشق والتقى زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، بما في ذلك دبلوماسيون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. ومن الواضح أن الشرع لديه خيارات أكثر للشركاء الخارجيين مقارنة بما كان لديه وهيئة تحرير الشام قبل شهرين فقط".وأضافت المجلة، "لا شك أن تركيا ليست خارج اللعبة، ولكن الجهود التي تبذلها الدول العربية الكبرى لإقامة اتصالات وعلاقات عمل مع الزعماء الجدد في سوريا تسلط الضوء على ضعف أنقرة في المنطقة، إذ يزعم الزعماء في تركيا أن لديهم قرابة ثقافية مع الدول العربية تمنحهم نظرة فريدة إلى مجتمعات الشرق الأوسط. وهو ادعاء فارغ في الغالب ويستند إلى قراءتهم الخاطئة للتاريخ العثماني. وبصرف النظر عن أي قرابة قد يشعر بها الأتراك بينهم وبين السوريين، فمن المرجح أن تكون ضئيلة بالمقارنة بقرب السوريين من إخوانهم العرب، وهذا يمنح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والأردن وغيرها من الدول ميزة على تركيا في دمشق".وبحسب المجلة، "هناك أيضا القضية الشائكة المتمثلة في القومية الكردية وقوات القتال الكردية السورية المسماة وحدات حماية الشعب. وتعتقد الحكومة التركية أنه مع نهاية نظام الأسد، وتولي هيئة تحرير الشام السلطة في دمشق، واستعداد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لسحب القوات الأميركية، هناك فرصة لاستخدام الجيش الوطني السوري لتدمير وحدات حماية الشعب، التي لا تميزها عن حزب العمال الكردستاني. ومن منظور أنقرة، فإن هذا من شأنه أن يخلصها أخيرا من التهديد الأمني المقبل من الجنوب. ومن منظور تركيا، يبدو أن هذه لحظة مواتية لتوجيه ضربة مدمرة للقومية الكردية، ويبدو أن انتصار أنقرة الواضح في سوريا يمنح تركيا القدرة على تحقيق هذا الهدف".وتابعت المجلة، "هناك بعض القضايا التي تعقد هذا السيناريو المباشر: أولاً، لن يقبل الأكراد طوعاً تدمير أنفسهم. فهم لديهم القدرة على الرد، وهو ما يعرض تركيا لاحتمال غير مرغوب فيه وهو الاضطرار إلى خوض صراع عصابات على جبهتين، سوريا والعراق، حيث يتحصن حزب العمال الكردستاني. ثانيًا، ليست هيئة تحرير الشام بالضرورة شريكًا في جهود تركيا لتصفية الأكراد. وفي إشارة ملموسة إلى أن القوة التركية في دمشق ما بعد الأسد ليست ما تريد أنقرة أن يعتقده الجميع، أعلن أردوغان أنه يتوقع من الحكومة الجديدة مساعدته في الجهود لتدمير وحدات حماية الشعب. وكان هذا اعترافًا ضمنيًا بحدود القوة التركية في العاصمة السورية. إن الانتصارية المبكرة حول فكرة أن "تركيا فازت بسوريا" تخلق مجموعة من الافتراضات والتوقعات التي لا تستند بالضرورة إلى الواقع، مما يجعل صناع السياسات عرضة لمفاجآت سيئة محتملة".وختمت المجلة، "لا شك أن تركيا هي بطلة رئيسية لديها الكثير من الأصول، ولكن لديها أيضا عدد لا بأس به من الالتزامات. ومن المهم أن نتذكر أنه في كل خطوة منذ آذار 2011 عندما بدأت الانتفاضة السورية، أخطأ الأتراك في الحسابات، معتقدين أنهم قادرون على إقناع الأسد بالإصلاح، وحث الولايات المتحدة على الإطاحة بالزعيم السوري، ثم استخدام المتطرفين لتحقيق الغاية عينها قبل الاستسلام والسعي إلى التقارب مع الأسد. بطبيعة الحال، لا تعني أخطاء أنقرة السابقة في سوريا أن أردوغان سيفشل الآن، ولكن من السابق لأوانه إعلان انتصار تركيا".