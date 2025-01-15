موسكو وكييف تصعدان الهجمات.. لتحسين موقعيهما قبل تنصيب ترامب





وتحدث سلاح الجو الأوكراني عبر تليغرام عن صواريخ تتجه نحو مدينة كريفيي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وسط أوكرانيا فضلاً عن مناطق تشيرنيغيف في الشمال وبولتافا في الوسط وميلوفايف في الجنوب. وأضاف: "رصدت مجموعة من صواريخ كروز" متجهة إلى كييف.

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من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت، خلال الليلة الماضية، ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، في مقاطعتي بلغورود وتامبوف.



وقال البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 3 طائرات مسيرة، منها طائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تامبوف". أصدرت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، إنذاراً جوياً على الصعيد الوطني بسبب صواريخ كروز تهدد أجزاء من مناطق البلاد غداة هجوم واسع لقوات كييف على مناطق روسية عدة.وتحدث سلاح الجو الأوكراني عبر تليغرام عن صواريخ تتجه نحو مدينة كريفيي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وسط أوكرانيا فضلاً عن مناطق تشيرنيغيف في الشمال وبولتافا في الوسط وميلوفايف في الجنوب. وأضاف: "رصدت مجموعة من صواريخ كروز" متجهة إلى كييف.من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت، خلال الليلة الماضية، ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، في مقاطعتي بلغورود وتامبوف.وقال البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 3 طائرات مسيرة، منها طائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تامبوف".

وبعد مرور ثلاثة أعوام تقريباً على اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كثفت كييف وموسكو في الأشهر الأخيرة ضرباتهما وتريدان تحسين موقعهما قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الاثنين المقبل. وقال الرئيس الأميركي المنتخب إنه يريد إنهاء الحرب ما إن يتسلم مهامه.



هذا وأكدت أوكرانيا أنها شنت ليل الاثنين-الثلاثاء الهجوم "الأكبر" لها في الحرب، مستهدفة منشآت عسكرية وصناعية في مناطق روسية عدة.



من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الهجوم شن بواسطة ستة صواريخ أميركية الصنع من طراز أتاكمس وستة صواريخ بريطانية من طراز ستورم شادو. وأكدت أن كل الصواريخ أسقطت من دون التسبب بضحايا.



ووعدت روسيا بالرد بشكل منهجي على أي هجوم بصواريخ غربية الصنع على أراضيها، وهددت باستهداف وسط كييف أو باستخدام صاروخ اوريشنيك الاختباري الجديد فرط الصوتي.