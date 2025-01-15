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عربي-دولي

المنزل "المعجزة".. هذا سبب نجاته من "جحيم" لوس أنجلوس

Lebanon 24
15-01-2025 | 04:03
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أثار منزل "المعجزة" في لوس أنجلوس دهشة العديد من الأشخاص، حيث نجح في البقاء سليمًا رغم الحرائق المدمرة التي التهمت أحياء بكاملها.
 
ويعود هذا المنزل الذي تبلغ قيمته 9 ملايين دولار إلى رجل الأعمال الأميركي ديفيد ستاينر، الذي أكد أن بقاء المنزل سليما يعود إلى هندسته المعمارية المميزة، بالإضافة إلى جهود رجال الإطفاء وربما "قليل من المعجزة".
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وأوضح ستاينر في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" أنه اشترى المنزل في عام 2015، وأنه لا يقيم فيه بشكل دائم. وأضاف أن التصميم الخرساني للمنزل ساعد في مقاومة الحرائق.

ويفسر خبير السلامة من الحرائق دانييل فاسيليفسكي، من شركة برايت فورس إلكتريكال، بقاء المنازل سليمة في مثل هذه الظروف بتخطيط البناء الجيد واستخدام مواد مقاومة للحريق مثل الجص والمعادن والحجر، بالإضافة إلى الأسقف المصنوعة من الطين أو المعدن والنوافذ ذات الزجاج المزدوج التي تمنع دخول النيران.

ويضيف فاسيليفسكي أن الأساسات القوية تساعد في مقاومة الحرائق، حيث تمنع تأثير الحرارة على الأرض المحيطة وتمنع تشقق الأساسات. كما يشير إلى أن بعض المنازل الشهيرة، مثل قصر توم هانكس في ماليبو، تبرز كمثال على فعالية البناء المقاوم للحرائق، حيث نجا قصر هانكس الذي يتميز بالخرسانة المسلحة والأسقف المقاومة للنيران من النيران والحرارة.
وتُظهر هذه الأمثلة كيف يمكن أن تكون الهندسة المعمارية والتخطيط السليم من العوامل الحاسمة في مقاومة الحرائق الشديدة، مما يساعد المنازل على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية. (سكاي نيوز)

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