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عربي-دولي

بعد أحداث الساحل السوري.. الكشف عن لقاءات "مصالحة مجتمعية"

Lebanon 24
15-01-2025 | 05:59
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كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية" عن عقد لقاءات بين وجهاء علويين ومحافظي طرطوس واللاذقية وريفها ومديري الإدارة السياسية في الإدارة السورية الجديدة بمدن الساحل.

وقالت المصادر إن اللقاءات جاءت لـ"تقريب الآراء وعقد مصالحة مجتمعية".
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وأفاد مسؤول أمني بالإدارة السورية الجديدة، الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة آخرين وأسر 7 من عناصر دورية أمنية جراء استهدافها من قبل مؤيدي الأسد في اللاذقية، قبل تحريرهم في وقت لاحق.

ووقع الحادث، وفق المسؤول، من جراء استهداف مجموعات أنصار الأسد، يوم الإثنين، لآليات وثكنة تابعين لإدارة العمليات العسكرية في اللاذقية.


 ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية قوله "أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من فلول ميليشيات الأسد ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين، وقيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية".

وأضاف "فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية".

وفي وقت لاحق، قال كنيفاتي إن القوات الأمنية تمكنت من تحرير العناصر التابعين لها. (سكاي نيوز)
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