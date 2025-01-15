صفقة غزة.. ما هي الشروط الإسرائيلية الجديدة التي قد تنسف الإتّفاق؟

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أفاد مصدر مطلع على سير مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أن شروطا جديدة وضعتها حكومة إسرائيل من شأنها نسف المفاوضات.ومن ضمن هذه الشروط، اشتراط إسرائيل البقاء في عمق 700 متر داخل مدينة رفح.وحسب المصدر فإن إسرائيل متمسكة بمبدأ الفيتو على أسماء الأسرى بعد تقديم القائمة من قبل حماس وإعطاء الموافقة الإسرائيلية على هذه الأسماء.وأفاد المصدر بأن جلسة مفاوضات الثلاثاء، امتدت لأكثر من 10 ساعات دون التوصل إلى تفاهمات بشأن النقاط الخلافية.وأكد المصدر وجود جلسة أخرى اليوم الأبعاء، في محاولة لتجاوز هذه العقبات لكن مستوى التفاؤل ينخفض مع تمسك إسرائيل بالشروط السابقة.ونقل موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن فرق التفاوض في قطر تواصل العمل على تفاصيل خطوات تنفيذ الاتفاق.وبحسب المسؤول: "هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها حماس مستعدة لإجراء مفاوضات حقيقية، بشأن التفاصيل، هناك الآن تقليص في تفاصيل العديد من القضايا في وقت واحد، مع تدفق الرسائل بسرعة بين الجانبين".ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "إسرائيل تأمل أن تقدم حماس اليوم جوابا نهائيا بشأن صفقة الرهائن اليوم". (سكاي نيوز)