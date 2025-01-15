كم بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية في العراق خلال عامين؟

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وصل حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عامين إلى 63 مليار دولار بعد إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد ووضع تسهيلات وإجراءات دعم حقيقية للقطاع الخاص، بحسب تصريحات لرئيس الحكومة العراقية محمد السوداني.وقال السوداني خلال استقباله ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة وعدد من رجال الأعمال على هامش زيارته الرسمية إلى لندن :" نفذنا إصلاحات في الواقع الضريبي والجمركي وتسجيل الشركات وكل الموافقات الخاصة بالفرص الاستثمارية وقدمنا لأول مرّة ضمانات سيادية للقطاع الخاص كي ينفذ مشاريع واليوم وقعنا مع "يو كي إي اف" ما يتعلق بهذه الخطوة" .وأضاف "أن البيئة الاستثمارية وفضاء الأعمال بات مفتوحاً وجاذباً لمختلف أنواع النشاطات الاستثمارية والتنموية، وأن الاجتماعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الجانب البريطاني تحتاج لترجمتها الى أفعال وخطوات، وأن الجزء الأهم بات يقع على عاتق الشركات". (سكاي نيوز)