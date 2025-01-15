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عربي-دولي

عن وقف إطلاق النار في غزة... هذا ما كشفه مصدر فلسطيني

Lebanon 24
15-01-2025 | 09:28
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أعلن مصدر مسؤول فلسطيني أن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المصدر إن 3 فصائل اجتمعت في الدوحة هي: حماس الجهاد والجبهة الشعبية، ووافقت على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بصورته النهائية بالإجماع.
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وأضاف أن الفصائل، بقيادة حماس، اطلعت من الوسطاء على خرائط انسحاب وتواجد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكدت الفصائل أن الخرائط الإسرائيلية متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه في اللجان الفنية من كافة الأطراف. (العربية)
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