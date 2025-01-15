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عربي-دولي
الإمارات واليابان تعززان التعاون في صناعات الفضاء
Lebanon 24
15-01-2025
|
10:18
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ناقش الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، وموتو يوجي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون وإيجاد فرص تدعم تطوير صناعات الفضاء في البلدين الصديقين، وذلك وفق حوكمة وإطار مذكرة تعاون "MOC" يتم العمل عليها بالتنسيق مع وكالة الإمارات للفضاء وغيرها من الجهات المعنية.
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ويتطلع الجانبان إلى الاتفاق على هذه المذكرة وتوقيعها، والتي تأتي في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم توقيعها في أيلول 2022، وتنفيذاً لمخرجات ورشة العمل الإماراتية اليابانية المشتركة حول الفضاء، التي انعقدت على هامش ملتقى حوار أبوظبي للفضاء في 12 كانون الاول 2024، وكانت بمثابة خطوة مهمة في جهود الجانبين لتعزيز التعاون في مجال الفضاء. (سكاي نيوز)
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