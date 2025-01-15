بسبب "الكحول المغشوش"... وفاة 19 شخصاً في تركيا

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أفادت وسائل إعلام تركية عن ارتفاع عدد ضحايا الكحول المغشوش في إسطنبول إلى 19، فيما لا يزال 43 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.وذكرت وكالة الأناضول التركية أن "19 شخصا قضوا خلال 48 ساعة في إسطنبول بعدما تعاطوا مشروبا كحوليا مغشوشا"، فيما أشارت الحصيلة التي نشرت في وقت سابق إلى "وفاة 11 شخصا في غضون 24 ساعة".وأضافت أن "43 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفى". (روسيا اليوم)