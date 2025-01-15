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عربي-دولي

تعطل "إنستغرام" لدى آلاف المستخدمين

Lebanon 24
15-01-2025 | 10:32
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تعطلت منصة إنستغرام المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمز" لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.

وقال موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" الإلكتروني لتتبع الأعطال، إن هناك أكثر من 6549 شخصا أبلغوا عن وجود مشكلات في المنصة.
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ويتتبع الموقع حالات انقطاع الخدمة في المواقع والمنصات الإلكترونية عبر جمع تقارير عن حالتها من عدد من المصادر. (سكاي نيوز)

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