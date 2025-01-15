مصدر مصري: تنسيق لفتح معبر رفح البري لإدخال أكبر مساعدات إلى غزة

Advertisement

قال مصدر مصري رفيع المستوى، مساء الأربعاء، إن القاهرة تستعد لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة.وذكر المصدر: "مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة لدعم أهالي القطاع".كما قال مصدر أمني مصري: "جاري التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام دخول المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع بقطاع غزة".وأضاف: "ندعو كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار والتنسيق بشأن إدخال أكبر قدر من المساعدات للقطاع فور دخول الاتفاق حيز النفاذ".وتابع: "إصرار وضغط الوسطاء على طرفي الصراع كان بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".(سكاي نيوز)