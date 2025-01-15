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عربي-دولي

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 50 أسير حرب

Lebanon 24
15-01-2025 | 15:35
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 25 أسيرا من الجانب الأوكراني و25 أسيرا من الجانب الروسي بمجموع 50 أسيرا.
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ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد وصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2,583 أسيرا.
وتقدمت وزارة الخارجية بالشكر لروسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما في جهود الوساطة الإماراتية وإنجاح عملية تبادل الأسرى، مما يدل على تقديرهما لدور دولة الإمارات في دعم كافة الجهود الدبلوماسية لانهاء الأزمة بين البلدين.
ونوهت الوزارة إلى أنه بنجاح الوساطة الجديدة يبلغ عدد الوساطات الإماراتية التي تم إتمامها منذ بداية العام الماضي 11 وساطة، وهو ما يعكس الثقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.
وأكدت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات تعتزم الاستمرار في تقديم كل ما من شأنه إنجاح الجهود التي تعمل على الوصول إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.
(سكاي نيوز)
 
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