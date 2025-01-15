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عربي-دولي

بعد استهدافها رتلاً لإدارة العمليات العسكرية في سوريا.. إسرائيل تكشف السبب!

Lebanon 24
15-01-2025 | 15:33
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن سبب استهداف القوات الإسرائيلية لإدارة العمليات العسكرية في محافظة القنيطرة السورية.

وقال أدرعي: "رصدت استطلاعات الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم عدة مركبات محملة بقطع أسلحة وذخيرة وهي تتحرك بالقرب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا حيث قامت طائرة سلاح الجو بإطلاق النار بالقرب من المركبات لإبعادها حيث ابتعدت عن المكان".
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أضاف: "الجيش الاسرائيلي منتشر في المنطقة وسيواصل العمل لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

واستهدف الجيش الإسرائيلي رتلا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، مما تسبب بمقتل مختار قرية غدير البستان عبدو الكومة وعنصرين من الأمن العام.
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