بعد استهدافها رتلاً لإدارة العمليات العسكرية في سوريا.. إسرائيل تكشف السبب!

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وقال أدرعي: "رصدت استطلاعات الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم عدة مركبات محملة بقطع أسلحة وذخيرة وهي تتحرك بالقرب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا حيث قامت طائرة سلاح الجو بإطلاق النار بالقرب من المركبات لإبعادها حيث ابتعدت عن المكان".أضاف: "الجيش الاسرائيلي منتشر في المنطقة وسيواصل العمل لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".واستهدف الجيش الإسرائيلي رتلا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، مما تسبب بمقتل مختار قرية غدير البستان عبدو الكومة وعنصرين من الأمن العام.