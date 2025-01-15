في هذا الموعد.. الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى دمشق

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي، اليوم الأربعاء، أن "شركة النقل الجوي ستبدأ تشغيل رحلات إلى دمشق في 23 كانون الثاني بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا".

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