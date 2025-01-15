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عربي-دولي

في هذا الموعد.. الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى دمشق

Lebanon 24
15-01-2025 | 15:31
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أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي، اليوم الأربعاء، أن "شركة النقل الجوي ستبدأ تشغيل رحلات إلى دمشق في 23 كانون الثاني بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا".
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الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية

بلال إكشي

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