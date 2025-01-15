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ماكرون: لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزةكان غزة

Lebanon 24
15-01-2025 | 16:14
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه "لا بد من احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
ودعا ماكرون  إلى "إيجاد حل سياسي لهذا الأمر". 

وأضاف في منشور على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "بعد معاناة غير مبررة على مدى 15 شهرا، هناك ارتياح كبير لشعب غزة وأمل للرهائن وعائلاتهم".
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تابع: "يجب إطلاق سراح الرهائن وإنقاذ سكان غزة". 
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