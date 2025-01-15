البنود الكاملة لإتفاق غزة.. إليكم ما تضمنه

بعد صراع دام عاماً وأربعة أشهر جاء الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل ليكون بمرتبة بارقة أمل جديدة في قطاع غزة.



Advertisement الاتفاق يتجاوز وقف العنف، ويعد خطوة نحو إعادة تشكيل الواقع على الأرض، ويتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى حدود غزة، وتسهيلات إنسانية، وإشرافًا دوليًا لإعادة الحياة إلى ما كانت عليه، وسط آمال لعائلات فلسطينية تنتظر الإفراج عن أبنائها الأسرى. الاتفاق يتجاوز وقف العنف، ويعد خطوة نحو إعادة تشكيل الواقع على الأرض، ويتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى حدود غزة، وتسهيلات إنسانية، وإشرافًا دوليًا لإعادة الحياة إلى ما كانت عليه، وسط آمال لعائلات فلسطينية تنتظر الإفراج عن أبنائها الأسرى.

ماذا عن تفاصيل الإتفاق؟



- انسحاب الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى إلى حدود غزة بعمق 700 متر، تمهيدًا لانسحاب تدريجي من مناطق حساسة مثل محور نتساريم.



- فتح معبر رفح سيكون من ثمار الاتفاق، إذ سيُفتح أمام حركة المدنيين بعد 7 أيام من بدء المرحلة الأولى، ما يُتيح للجرحى السفر للعلاج في الخارج.



- إشراف قطر ومصر سيكون أساسيًا لضمان عودة النازحين من جنوب غزة إلى الشمال، بهدف إنهاء معاناتهم وإعادة ترتيب حياتهم.



- على الصعيد الإنساني، سيتم إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع، تحت إشراف قطر، بالإضافة إلى إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف كرڤان للإيواء العاجل.



- على صعيد ملف الأسرى، فقد تم الاتفاق على الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا في المرحلة الأولى، فيما ستفرج إسرائيل عن قرابة ألفي أسير فلسطيني، بينهم 250 أسيراً محكومين بالمؤبد.





- الطيران الإسرائيلي سيكون غائباً عن أجواء القطاع بين 8 إلى 10 ساعات يوميًا، ما يعني تراجعًا كبيرًا في الحملة الجوية على غزة.



- الانسحاب الإسرائيلي من محوري فيلادلفيا ونتساريم، وتوفير حرية الحركة في جميع أنحاء قطاع غزة، سيكونان تدريجيين، ما يعني تخفيف الوجود العسكري في المنطقة.



- في ختام المرحلة الأولى، النازحون من جنوب غزة سيعودون إلى شمالها دون تفتيش، بعد انسحاب إسرائيل من شارع الرشيد، وفي اليوم الـ22، سينسحب الجيش الاسرائيلي من كامل محور نتساريم، ما سيسمح بحرية الحركة بين الشمال والجنوب. (إرم نيوز)