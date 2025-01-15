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عربي-دولي

هكذا علّق الحوثيون على وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
15-01-2025 | 23:23
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أكد محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي في اليمن، أنه لن يكون هناك سلام حقيقي في منطقة الشرق الأوسط إلا بزوال الاحتلال.

وأضاف عبدالسلام في بيان، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس: "نحن في اليمن نحمد الله أن وفق شعبنا وقواته المسلحة لحمل هذه المسؤولية بإسناد غزة بمظاهرات مليونية أسبوعية، وبعمليات عسكرية فاعلة ومؤثرة من أول الطوفان حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة".
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وأكد، "نثمن وكل أحرار العالم التضحيات الكبيرة للمقاومة الفلسطينية في غزة، واستشهاد عدد من قادتها الكبار، دون أن يفت ذلك في عضدها، فاستمرت بكل قوة وبسالة في مقارعة العدو حتى دفعه إلى القبول بوقف إطلاق النار".

وتابع: "مع وصول هذه المعركة إلى خواتيمها بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، فالقضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية الأولى التي يتوجب أن تنهض الأمة بالمسؤولية تجاهها، باعتبار كيان العدو الصهيوني كيانا خطرا على الجميع، وهو باستمرار احتلاله فلسطين يمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة".

وأكد عبدالسلام، أنه "لن يكون هناك سلام حقيقي تنعم به المنطقة إلا بزوال هذا الكيان الطارئ المزروع عنوة بقوة غربية أمريكية, تمده بأسباب البقاء على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة".

وأشار إلى أن دخول اليمن في "معركة إسناد غزة لم يكن عن فائض قوة أو استعراض لها، بل من واقع صعب". (عربي21)
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