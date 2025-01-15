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عربي-دولي

حرائق كاليفورنيا لم تنتهِ.. جولة جديدة بدأت

Lebanon 24
15-01-2025 | 23:46
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رغم مرور 8 أيام على اشتعال الحرائق المدمرة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، إلا أن "الرعب" لم ينته بعد، حيث يواجه رجال الإطفاء في لوس أنجلوس رياحا قوية وجافة، ما أدى إلى تأجيج حريقين هائلين، أرعبا المدينة.
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واندلع حريق في مقاطعة سان برناردينو شرق لوس انجلوس، مما أدى إلى حرق 30 فدانا، وفقا لتقارير إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، كما جرت السيطرة على حريقين آخرين في جنوب كاليفورنيا إلى حد كبير.

وحث المسؤولون السكان على البقاء في حالة تأهب والاستعداد للإخلاء في أي وقت مع توقع استمرار الرياح حتى بعد ظهر اليوم الخميس. وقالت ليندسي هورفاث المسؤولة بمقاطعة لوس انجلوس في مؤتمر صحافي أمس "نريد أن نؤكد على الموقف الخطير بشكل خاص .. استعدوا الآن واستعدوا للمغادرة".

هذا ولا يزال حوالي 6.5 مليون شخص تحت تهديد حرائق خطيرة، بعد أن التهمت النيران منطقة بحجم واشنطن العاصمة تقريبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل حتى الآن، وفقا للبيانات الرسمية.

فيما تسببت الحرائق بإتلاف وتدمير أكثر من 12 ألف منزل ومنشآت أخرى، وأجبرت ما يصل إلى 200 ألف شخص على النزوح. (العربية)
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