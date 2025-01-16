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عربي-دولي

بعد توقف دام أكثر من عقد.. الخطوط الجوية التركية تحلّق فوق دمشق

Lebanon 24
16-01-2025 | 00:23
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تستأنف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى دمشق الأسبوع المقبل، بعد توقف دام أكثر من عقد.

وقال بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للشركة، في منشور على منصة "إكس" أمس الأربعاء، إنه ستكون هناك 3 رحلات أسبوعيا بدءا من 23 كانون الاول.
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وأضاف: "أعرف دمشق منذ ألف عام. أقرب إليّ من حليب أمي! سنعود إلى دمشق".

ويأتي هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني إلى تركيا، حيث أجرى محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في العاصمة أنقرة. (روسيا اليوم)
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