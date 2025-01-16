ايطاليا تتجاهل قرار المحكمة الدولية: لن نوقف نتيناهو

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على الرغم من قرار المحكمة الجنائية الدولية، أكّدت الحكومة الإيطالية لإسرائيل أنها لن توقف بنيامين نتنياهو إذا ما دخل أراضي البلد، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته روما.وكشف جدعون ساعر أنه ناقش مع نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني ووزير العدل كارلو نورديو مذكّرة التوقيف الصادرة في حقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار من المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني.وهو قال بحسب ما نقلت عنه وكالتا الأنباء "أنسيا" و"آغي" إنه "ليس من عاداتي أن أكشف عما قيل، لكن ما من مشكلة لأيّ كان في القدوم إلى روما، حتّى لنتنياهو".وردّا على سؤال لاحق بشأن هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني: "هناك حصانات ينبغي احترامها". (سكاي نيوز)