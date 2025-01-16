دور "حماس" الجديد في غزة.. عسكري أم سياسي؟

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رجّح خبراء سياسيون ومختصون في الشأن الفلسطيني، أن يكون دور حركة حماس في غزة خلال الفترة المقبلة سياسي، مشيرين إلى أنه لن يكون عسكريا أو متعلقا بإدارة القطاع؛ بحكم ما فرضه الميدان سواء في الحرب بينها وبين إسرائيل، أو مستجدات سوريا ولبنان.وأوضحوا أن الحضور السياسي لـ"حماس" ضمن اليوم التالي للحرب، سيكون عبر الترتيب مع السلطة الفلسطينية التي سيكون لها الدور الأكبر بتشكيل حكومة وحدة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة معا.ويرى أستاذ العلوم السياسية، في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، أن حركة حماس حتى الآن مازالت متواجدة على الأرض في غزة، ومن يريد أن يحكم القطاع، يجب أن ينسق ويرتب أبعاد المرحلة المقبلة معها.وأوضح الرقب في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "حماس صاحبة تأثير سياسي بشكل أو آخر في القطاع، وفي إطار ما تعرضت له غزة من إبادة جماعية، فمن الممكن أن تترك المشهد لأي فصيل فلسطيني يتوافق عليه الجميع، ويحظى بقبول دولي لإدارة القطاع، ولكن ثمة نقاطا يجب أن يتم التوافق عليها، مازالت حتى الآن محل بحث بين الفصائل الفلسطينية".وأشار الرقب إلى أن "اليوم التالي للحرب يجب أن يشهد ترتيبا وتنسيقا بين حركتي فتح وحماس، وأن هناك نقاطا تريد أن تطمئن لها الأخيرة، فيما يتعلق بتوفر السبل والدعم في إتمام عملية الإعمار دون عراقيل، وعدم تكرر الاعتداءات من الجانب الإسرائيلي وأن يضمن المجتمع الدولي ذلك، وهنا ستقوم حماس بتحييد نفسها عسكريا، لكن سيظل حضورها قائم على المستوى السياسي".وتابع الرقب أن "المطلوب في هذه الفترة أن يكون هناك عمق في الحوار، ليس بين فتح وحماس فقط، ولكن بين الأطراف كافة، حتى لا يكون هناك أي صدام مع المستجدات أو يكون هناك استغلال من جانب إسرائيل، لليوم التالي للحرب". (ارم نيوز)