ما جديد حرائق كاليفورنيا؟

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بعد أسبوع من اندلاع حرائق الغابات في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، بدأت فرق مكافحة الحريق أخيرا إحراز تقدم ملموس.وقد تم احتواء حريق إيتون بالقرب من باسادينا والذي أودى بأرواح 17 شخصا من بين 25 حالة وفاة أكدتها السلطات المحلية حتى الآن، بنحو 50% حتى أمس الأربعاء.وقالت السلطات المحلية إن حريق باليساديس الذي آتي على مساحة واسعة بالطرف الغربي للوس انجلوس، بالكاد انتشر خلال الأيام الأخيرة.ووفقا للتقديرات الأولية، فإن أكثر من 12 ألف مبنى لحقت بها أضرار أو أصبحت مدمرة في المنطقة.وتشير التوقعات الخاصة بالطقس في ظل انخفاض سرعة الرياح وتراجع درجات الحرارة، إلى انتهاء أصعب مرحلة من الوضع الطارئ.وفي وقت سابق ألقت إدارة شرطة لوس أنجلوس القبض على 3 أفراد بتهمة الحرق العمد، على خلفية حرائق الغابات الأخيرة.(روسيا اليوم)