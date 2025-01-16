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عربي-دولي

نتنياهو يتهم حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق غزة

Lebanon 24
16-01-2025 | 03:55
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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، حركة حماس بالتراجع عن بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق.
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وقال نتنياهو في بيان: "تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة". 

وأشار إلى أنه لن يتم عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية حتى يُخطر الوسطاء إسرائيل بأن حماس قد قبلت جميع عناصر الاتفاق.
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