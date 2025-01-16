نتنياهو يتهم حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق غزة

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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، حركة حماس بالتراجع عن بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق.وقال نتنياهو في بيان: "تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".وأشار إلى أنه لن يتم عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية حتى يُخطر الوسطاء إسرائيل بأن حماس قد قبلت جميع عناصر الاتفاق.