الفقر يُطارد ربع شباب ألمانيا

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أظهر تحليل حديث أن واحدا من بين كل أربعة شباب في ألمانيا يعانون من الفقر أو معرضون لخطر الوقوع فيه.وجاء في تحليل المنظمة الاتحادية للعمل الاجتماعي للشباب الكاثوليكي "مؤشر فقر الشباب في ألمانيا"، والذي نُشر صباح الخميس في دوسلدورف، أنه في الفئة العمرية من 18 حتى 24 عاما بلغ معدل ما يسمى بخطر الفقر في عام 2023 نحو 25 بالمئة، وبالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما بلغ نحو 21 بالمئة.ويشير معدل خطر الفقر إلى نسبة السكان الذين يتعين عليهم العيش بأقل من 60 بالمئة من متوسط الدخل. وفي عام 2023 بلغ هذا الحد بالنسبة للشخص الواحد في ألمانيا بعد الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي 1310 يورو شهريا.