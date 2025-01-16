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حماس: لا صحة لاتهام نتنياهو

Lebanon 24
16-01-2025 | 06:16
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قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، في بيان مقتضب على تطبيق "تليغرام" إن "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء".

من جانبه، أكد القيادي في الحركة سامي أبو زهري "تمسك حركته باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن مساء الأربعاء، نافيا "مزاعم" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن تراجع الحركة عن بنود في الاتفاق.
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وقال أبو زهري: "لا أساس لمزاعم نتانياهو عن تراجع الحركة" عن بنود في اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا الإدارة الأميركية بـ"الزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق".
 
وكان  نتنياهو  قد اتهم حركة حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الخميس، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه. (سكاي نيوز عربية)
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