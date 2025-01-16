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عربي-دولي

فيديو لإشكال كبير في دمشق... شاهدوا ما حصل بين سكان حيّ مسيحيّ ومسلّحين

Lebanon 24
16-01-2025 | 06:43
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق عراكا بالإيدي بين مجموعة شبان في حيّ القصاع في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن العراك نجم عن دخول مسلحين للحيّ المعروف بغالبيته المسيحية وقاموا بتوزيع أوراق تدعو لارتداء النقاب وتمنع التدخين والاختلاط.

الدعوات أثارت غضب شباب الحيّ ممن اعتبروا أن في ذلك تعدّ على خصوصية الحيّ المسيحي.

وبحسب المتداول فإن شباب الحيّ تمكنوا من مصادرة أسلحة المسلحين والكشف عن وجوههم، إلى أن حضرت دوريات من هيئة تحرير الشام، وأكدت أنهم مجهولون يحاولون إشعال فتنة. (سكاي نيوز)
 
 
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