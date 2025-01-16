فيديو لإشكال كبير في دمشق... شاهدوا ما حصل بين سكان حيّ مسيحيّ ومسلّحين

في حي القصاع بدمشق ذهبت جماعات الجولاني الإرهابية إلى الحي تدعو أبناء شعبنا من الطائفة "المسيحية" إلى إعتناق الفكر "الوهابي" بقوة السلاح مما تسبب بمشاجرة بينهم وبين أبناء الحي.نلاحظ في الفيديو أن الإرهابي الذي يدّعي الإسلام والجهاد والمشيخة قام بسب الله والعياذ بالله تعالى pic.twitter.com/IRCWWnhPrB
— fatimah ja (@fatimahja263500) January 16, 2025
في حي القصاع بدمشق ذهبت جماعات الجولاني الإرهابية إلى الحي تدعو أبناء شعبنا من الطائفة "المسيحية" إلى إعتناق الفكر "الوهابي" بقوة السلاح مما تسبب بمشاجرة بينهم وبين أبناء الحي.نلاحظ في الفيديو أن الإرهابي الذي يدّعي الإسلام والجهاد والمشيخة قام بسب الله والعياذ بالله تعالى pic.twitter.com/IRCWWnhPrB