فيديو لإشكال كبير في دمشق... شاهدوا ما حصل بين سكان حيّ مسيحيّ ومسلّحين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق عراكا بالإيدي بين مجموعة شبان في حيّ القصاع في العاصمة السورية دمشق.



وبحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن العراك نجم عن دخول مسلحين للحيّ المعروف بغالبيته المسيحية وقاموا بتوزيع أوراق تدعو لارتداء النقاب وتمنع التدخين والاختلاط.



الدعوات أثارت غضب شباب الحيّ ممن اعتبروا أن في ذلك تعدّ على خصوصية الحيّ المسيحي.



وبحسب المتداول فإن شباب الحيّ تمكنوا من مصادرة أسلحة المسلحين والكشف عن وجوههم، إلى أن حضرت دوريات من هيئة تحرير الشام، وأكدت أنهم مجهولون يحاولون إشعال فتنة. (سكاي نيوز)

في حي القصاع بدمشق ذهبت جماعات الجولاني الإرهابية إلى الحي تدعو أبناء شعبنا من الطائفة "المسيحية" إلى إعتناق الفكر "الوهابي" بقوة السلاح مما تسبب بمشاجرة بينهم وبين أبناء الحي.نلاحظ في الفيديو أن الإرهابي الذي يدّعي الإسلام والجهاد والمشيخة قام بسب الله والعياذ بالله تعالى pic.twitter.com/IRCWWnhPrB — fatimah ja (@fatimahja263500) January 16, 2025 Advertisement