Advertisement

عربي-دولي

الدفاع الألمانية تعلق حسابها على إكس.. ما علاقة ماسك؟

Lebanon 24
16-01-2025 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1307131-638726409690368942.jpg
Doc-P-1307131-638726409690368942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خضم التوترات بين المستشار الألماني أولاف شولتس، والملياردير الأميركي إيلوم ماسك الذي وجه انتقادات لاذعة ومسيئة إلى أرفع مسؤولي ألمانيا، أقدمت وزارة الدفاع الألمانية على تعليق حسابها على منصة إكس.
Advertisement
 
فقد اعتبرت الوزارة التي يتولاها حليف شولتس الديمقراطي الاشتراكي بوريس بيستوريوس، أن منصة التغريد الشهيرة لم تعد قادرة على السماح بإجراء نقاشات واقعية ومنطقية وهادئة.

إلا أن توقيت القرار أثار بعض التساؤلات، إذ أتى بعد أيام قليلة من إجراء ماسك الذي بات مؤخرا أحد أكثر المقربين من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، محادثة مباشرة على X مع أليس فايدل، مرشحة "حزب البديل من أجل ألمانيا" لمنصب المستشار الألماني في الانتخابات المبكرة المقررة يوم 23 شباط المقبل في ألمانيا.
 
كما شكل جدلاً داخل الحكومة نفسها، وسط تساؤلات عما إذا كان يتعين على بقية الوزارات أن يحذوا حذوها، علما أن شولتس نشر قبل يومين تغريدة على إكس، ما أكد أنه لن يتخلى عن استعمال المنصة. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:12 | 2025-01-16
10:00 | 2025-01-16
09:53 | 2025-01-16
08:40 | 2025-01-16
08:33 | 2025-01-16
08:06 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24