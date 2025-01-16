الدفاع الألمانية تعلق حسابها على إكس.. ما علاقة ماسك؟

في خضم التوترات بين المستشار الألماني أولاف شولتس، والملياردير الأميركي إيلوم ماسك الذي وجه انتقادات لاذعة ومسيئة إلى أرفع مسؤولي ألمانيا، أقدمت وزارة الدفاع الألمانية على تعليق حسابها على منصة إكس.

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فقد اعتبرت الوزارة التي يتولاها حليف شولتس الديمقراطي الاشتراكي بوريس بيستوريوس، أن منصة التغريد الشهيرة لم تعد قادرة على السماح بإجراء نقاشات واقعية ومنطقية وهادئة.



إلا أن توقيت القرار أثار بعض التساؤلات، إذ أتى بعد أيام قليلة من إجراء ماسك الذي بات مؤخرا أحد أكثر المقربين من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، محادثة مباشرة على X مع أليس فايدل، مرشحة "حزب البديل من أجل ألمانيا" لمنصب المستشار الألماني في الانتخابات المبكرة المقررة يوم 23 شباط المقبل في ألمانيا.

كما شكل جدلاً داخل الحكومة نفسها، وسط تساؤلات عما إذا كان يتعين على بقية الوزارات أن يحذوا حذوها، علما أن شولتس نشر قبل يومين تغريدة على إكس، ما أكد أنه لن يتخلى عن استعمال المنصة. (العربية)