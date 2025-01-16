السودان.. البرهان: مستعد لأي عقوبات وسننتصر



Advertisement وتفقد رئيس مجلس السيادة القوات السودانية بمدني، وقال أنه مستعد لأي عقوبات مضيفاً "المعركة في نهايتها وسننتصر". بعدما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس، وصل القائد العام للجيش السوداني، إلى مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة.وتفقد رئيس مجلس السيادة القوات السودانية بمدني، وقال أنه مستعد لأي عقوبات مضيفاً "المعركة في نهايتها وسننتصر".

أتت هذه التصريحات، بعدما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على البرهان.

وأضاف أحدها وهو دبلوماسي، أن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة للمدنيين والبنية الأساسية المدنية، وفق كلامه.

كما تابع أن منع وصول المساعدات، وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي، من الأسباب أيضاً.

(العربية)