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ملك الأردن يؤكد لنائبة بايدن ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة

Lebanon 24
16-01-2025 | 13:23
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أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الخميس، على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية في قطاع غزة، والتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وفق بيان للديوان الملكي، وصل الأناضول نسخة منه.
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وذكر البيان، أن الاتصال "تناول الأوضاع الراهنة، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
وثمن ملك الأردن "جهود الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وأشار إلى "ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية في القطاع، والتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة".
وجدد الملك التأكيد على "أهمية تكثيف العمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
(الاناضول)
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