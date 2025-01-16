العراق: نسعى لإقناع الفصائل المسلحة بالتخلي عن سلاحها

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وشدد خلال كلامه على أن "وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة أمر غير مقبول".فيما أضاف أن "العراق يريد علاقات جيدة مع أميركا في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب".وأردف أن" العراق يشعر بالقلق من تنظيم "داعش" في سوريا".