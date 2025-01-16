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عربي-دولي

العراق: نسعى لإقناع الفصائل المسلحة بالتخلي عن سلاحها

Lebanon 24
16-01-2025 | 13:28
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كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن "بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة متحالفة مع إيران بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية".

وشدد خلال كلامه على أن "وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة أمر غير مقبول".
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فيما أضاف أن "العراق يريد علاقات جيدة مع أميركا في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب".

وأردف أن" العراق يشعر بالقلق من تنظيم "داعش" في سوريا".
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