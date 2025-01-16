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مشاهد تعذيب مروعة لسجناء في ليبيا والجيش يفتح تحقيقًا

Lebanon 24
16-01-2025 | 13:26
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أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، بدء التحقيق بعد تداول مشاهد مروعة تظهر تعذيب عدد من المعتقلين في سجن قرنادة العسكري، شرق البلاد.  

وأعلن المدعي العام العسكري التابع للجيش الليبي فرج الصوصاع، في بيان، تشكيل لجنة ومباشرتها التحقيق فيما تمّ تسريبه، مؤكدا عدم التهاون مع المتورطين في تلك التجاوزات.
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وجاء هذا القرار إثر اجتماع أمني جمعه مع الأمين العام للقيادة العامة خيري التميمي ورئيس أركان الوحدات الأمنية خالد حفتر ورئيس أركان القوات البرية صدام حفتر ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية ومدير إدارة الشرطة العسكرية.

وفي المشاهد المصوّرة التي تمّ التقاطها بكاميرا من داخل السجن، وتم تداولها على نطاق واسع منذ يوم الاثنين الماضي، ظهر معتقلون وهم يتعرّضون لأسوأ أشكال التعذيب التي يمكن أن تشاهد على الإطلاق، على يد أشخاص يرتدون أزياء عسكرية، حيث كانوا عرضة للضرب والجلد باستخدام أنابيب بلاستيكية وعصي، كما تم إجبارهم على البقاء عراة ومكبليّن وفي وضعيات صعبة لمدة طويلة. (العربية) 


 
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