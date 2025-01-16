الحوثي: سنواصل شن هجمات على إسرائيل إذا!

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وقال في كلمة بثتها قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين: "ان اسرائيل فشلت في غزة رغم الحصار على المقاومة الفلسطينية والوسائل التي وضعها حليفه الأميركي في تصرفه، والعدو الإسرائيلي اضطر هو والأميركي إلى الذهاب إلى الاتفاق في غزة بعد أشهر من الجرائم الرهيبة".ولفت الى ان "جولة الأشهر ال15 مع العدو الإسرائيلي معركة تستهدف كل الأمة وهي من أبرز الجولات في تاريخ الشعب الفلسطيني"، وقال: "سنواصل شن هجمات على إسرائيل إذا لم تلتزم الدولة العبرية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأيّ تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".