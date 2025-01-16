Advertisement

عربي-دولي

الحوثي: سنواصل شن هجمات على إسرائيل إذا!

Lebanon 24
16-01-2025 | 13:39
A-
A+
Doc-P-1307262-638726571796381789.jpg
Doc-P-1307262-638726571796381789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشار رئيس حركة "انصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، الى ان "إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة تطور مهم"، معتبرا أن "إسرائيل فشلت في غزة، وهي فشلت رغم استخدام كل التكتيكات التي تمكنها من حسم المعركة بشراكة أميركية".
Advertisement
 
وقال في كلمة بثتها قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين: "ان اسرائيل فشلت في غزة رغم الحصار على المقاومة الفلسطينية والوسائل التي وضعها حليفه الأميركي في تصرفه، والعدو الإسرائيلي اضطر هو والأميركي إلى الذهاب إلى الاتفاق في غزة بعد أشهر من الجرائم الرهيبة". 
 
ولفت الى ان "جولة الأشهر ال15 مع العدو الإسرائيلي معركة تستهدف كل الأمة وهي من أبرز الجولات في تاريخ الشعب الفلسطيني"، وقال: "سنواصل شن هجمات على إسرائيل إذا لم تلتزم الدولة العبرية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأيّ تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:09 | 2025-01-16
17:11 | 2025-01-16
16:48 | 2025-01-16
16:18 | 2025-01-16
16:00 | 2025-01-16
15:56 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24