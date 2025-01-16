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إقتصاد

مرشح وزير الخزانة الأميركي يعلن عن "عصر ذهبي اقتصادي" مع ترامب

Lebanon 24
16-01-2025 | 14:28
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أكد سكوت بيسنت، المرشح لمنصب وزير الخزانة الأميركي، اليوم الخميس خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ لتثبيته في منصبه، أن البرنامج الاقتصادي للرئيس المنتخب دونالد ترامب سيُسهم في بدء "عصر ذهبي اقتصادي جديد" في الولايات المتحدة.
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وقال بيسنت خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ "أعتقد أنّ الرئيس ترامب لديه فرصة لإطلاق عصر ذهبي اقتصادي جديد سيخلق فرص عمل وشيرمن الثراء والرخاء لجميع الأميركيين".

ويخطّط المرشح الجمهوري الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني لإدامة التخفيضات الضريبية التي تم التصويت عليها خلال ولايته الأولى وينتهي العمل بها عام 2027، وحتى تعزيزها.


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