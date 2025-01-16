مرشح وزير الخزانة الأميركي يعلن عن "عصر ذهبي اقتصادي" مع ترامب

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وقال بيسنت خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ "أعتقد أنّ الرئيس ترامب لديه فرصة لإطلاق عصر ذهبي اقتصادي جديد سيخلق فرص عمل وشيرمن الثراء والرخاء لجميع الأميركيين".ويخطّط المرشح الجمهوري الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني لإدامة التخفيضات الضريبية التي تم التصويت عليها خلال ولايته الأولى وينتهي العمل بها عام 2027، وحتى تعزيزها.