الدفاع المدني بغزة: أكثر من 86 شهيدا بنيران الجيش الإسرائيلي عقب الإعلان وقف إطلاق النار

Advertisement

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مساء اليوم، استشهاد 86 شخصا في غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.وقال الدفاع المدني إن "الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه بحق المواطنين.. الآن يقصف مربعا سكنيا من عدة منازل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وطواقمنا انتشلت من المكان 12 شهيدا وأكثر من 20 اصابة من منازل عديدة طالها القصف".كما أشارت إلى أن "طواقمنا تنتشل شهيدين إثر استهداف عمارة المزنر عند مفترق الشعبية وسط مدينة غزة، و5 شهداء وأكثر من 10 مصابين من تحت أنقاض منزل لعائلة خليفة قصفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرمال غربي مدينة غزة".وقد توجهت طواقم الدفاع المدني في وقت سابق اليوم إلى استهداف في مدرسة "الفلاح" التي تؤوي نازحين في منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة، ونقلت 3 مصابين إثر استهداف مجموعة مواطنين عند دوار الحلبي في جباليا شمال قطاع غزة.وانتشلت "شهيدين آخرين وعددا من الاصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة البرش قرب مسجد للعمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى 4 مصابين إثر استهداف مجموعة مواطنين في أرض حلاوة بجباليا شمال قطاع غزة". (الوكالة الوطنية)