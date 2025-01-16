فرنسا لا تريد عودة مواطنيها المحتجزين بسوريا بتهمة الانتماء لداعش

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أعلنت باريس، الخميس، أنها لا ترغب في استعادة مواطنيها المحتجزين شمال شرق سوريا بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي لمحاكمتهم في فرنسا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الخارجية، حيث وجه مراسل الأناضول سؤالًا إلى متحدثها كريستوف لوموان، عن مصير الفرنسيين المحتجزين في سوريا.واستفسر مراسل الأناضول عما إذا كانت فرنسا تفكّر في استعادة مواطنيها المنتسبين إلى داعش والذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي سوادها الأعظم.وردا على السؤال قال لوموان: "هناك العديد من الفرنسيين المحتجزين شمال شرق سوريا. هؤلاء الأشخاص اتخذوا قرارهم بالذهاب إلى سوريا والانضمام إلى صفوف تنظيم داعش".وأضاف: "من وجهة نظرنا، يجب أن تتم محاكمتهم في أقرب مكان ارتكبوا فيه الجرائم. هذا مبدأ نلتزم به دائمًا. نعتقد أن العدالة يجب أن تتحقق في موقع الأحداث".وأوضح لوموان أن الأطفال الذين أخذتهم عائلاتهم إلى سوريا، ليسوا مسؤولين عن الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه.وأكد أن فرنسا أجرت عمليات لإجلاء الأطفال الفرنسيين الموجودين في سوريا، منذ عام 2019، بموافقة أسرهم.وفيما يتعلق بموقف فرنسا من "بي كي كي" المدرج ضمن التنظيمات الإرهابية لدى الاتحاد الأوروبي، شدد لوموان على ضرورة التمييز بينه وبين "الحركات الكردية غير العنيفة".وأكد متحدث الخارجية الفرنسية أن بلاده تجري محادثات مع تركيا بشأن هذا الأمر.وأشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، واصفاً إياها بأنها حليفة فرنسا في هذا الصراع، ومؤكداً ترحيب باريس بدور "قسد" في سوريا. (الاناضول)