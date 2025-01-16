الاتحاد الأوروبي: اتفاق وقف النار يمهد الطريق لإعادة إعمار غزة

Advertisement

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ضرورة أن يسمح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بوصول آمن وسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية وأن يمهد الطريق لبدء إعادة إعمار القطاع.وقال كوستا في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إنه التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى في بروكسل.وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بالسلام العادل والشامل والدائم القائم على أساس حل الدولتين.وأضاف المسؤول الأوروبي: "سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأونروا والسلطة الفلسطينية".بدورها، أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، عن سعادتها باتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مؤكدة أن الأولوية المباشرة هي ضمان تحقيق أهداف الاتفاق.وأضافت في رسالة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يجب أن يكون الاتفاق بمثابة الحجر الأساس للاستقرار الدائم والسلام وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات في غزة.وذكرت ميتسولا أن الوقت حان للاستثمار في تعافي قطاع غزة. (الاناضول)