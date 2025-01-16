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عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

Lebanon 24
16-01-2025 | 15:24
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حذّرت الأمم المتحدة من أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في اليمن، حيث سيحتاج ما لا يقلّ عن 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام، مبدية قلقها خصوصاً على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، على ما أوردت وكالات أنباء عالمية.
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وقالت جويس مسويا، نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أمام مجلس الأمن الدولي، إنّ "الشعب اليمني ما زال يواجه أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين".
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