الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

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وقالت جويس مسويا، نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أمام مجلس الأمن الدولي، إنّ "الشعب اليمني ما زال يواجه أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين".