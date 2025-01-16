مدير منظمة الصحة العالمية تعليقا على اتفاق غزة: السلام خير دواء

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ولكنه شدد على أن "الاحتياجات الصحية في غزة ما زالت هائلة".وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة "إكس": "إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن أمر مرحب به ومشجع. لقد فُقدت الكثير من الأرواح وعانت الكثير من الأسر"، معربا عن أمله في أن "تحترم جميع الأطراف الاتفاق وتعمل من أجل تحقيق سلام دائم".