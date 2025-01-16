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عربي-دولي

جريمة قتل نفّذها طالب في مدرسة في سلوفاكيا

Lebanon 24
16-01-2025 | 18:09
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طَعن تلميذ يبلغ من العمر 18 عاماً تلميذة ومعلّمة حتى الموت في مدرستهم في شمال شرق سلوفاكيا الخميس، في هجوم لم تُعرف دوافعه في الحال.

ووقعت المأساة خلال حصة دراسية في مدرسة ببلدة سبيشكا ستارا فيس بالقرب من الحدود مع بولندا، تزامنا مع وجود عدد كبير من التلامذة فيهاً، وفقاً لرئيس الشرطة لوبومير سولاك.
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وتوجّهت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث.

وقال سولاك للصحافة إن "المهاجم الذي وُصف بأنه تلميذ متفوّق، فرّ قبل أن تقبض الشرطة عليه في غابة قريبة بعد حوالي ساعة من تنفيذه الهجوم، ولم تتوفّر أي معلومات حول دوافعه.

وقتل المهاجم معلمة تبلغ 51 عاماً هي نائبة مديرة المدرسة الثانوية، وتلميذة في المدرسة نفسها تبلغ 18 عاماً.
وصرّح وزير الداخلية ماتوس سوتاج إستوك الذي توجّه إلى مكان الهجوم بأن "تلميذة أخرى تبلغ 18 عاماً أيضاً نُقلت إلى المستشفى وهي في حالة حرجة ولكن مستقرة".

وأرسلت خدمات الطوارئ سيارات إسعاف عدة إلى المكان لمعالجة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بينهم اثنان يعانيان من نوبة توتّر حادة.

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