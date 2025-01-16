هل يترشح أردوغان لولاية ثالثة؟





ففي أجواء لا تخلو من الطرافة، صعد أردوغان على مسرح ليغني بجوار الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتلس، أمام حشد من مؤيدي حزب "العدالة والتنمية" خلال هذا الأسبوع في ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا. وطرح تاتلس على أردوغان السؤال الذي يشغل ملايين الأتراك: "هل ستترشح لولاية رئاسية جديدة؟"، فأجاب أردوغان بدبلوماسية: "إذا أنت مع ذلك فأنا مع ذلك أيضاً".

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كلمات أردوغان أثارت جدلاً واسعاً في تركيا بين مؤيد للسياسي التركي المخضرم، وبين منتقد له، خصوصاً أن دستور البلاد يمنع الترشح لأكثر من ولايتين، وأردوغان حالياً في منتصف ولايته الثانية. تثار التساؤلات في تركيا بشأن إمكانية ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية ثالثة، خلال الانتخابات المقررة في عام 2028، خصوصاً بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت ردود فعل كبيرة.ففي أجواء لا تخلو من الطرافة، صعد أردوغان على مسرح ليغني بجوار الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتلس، أمام حشد من مؤيدي حزب "العدالة والتنمية" خلال هذا الأسبوع في ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا. وطرح تاتلس على أردوغان السؤال الذي يشغل ملايين الأتراك: "هل ستترشح لولاية رئاسية جديدة؟"، فأجاب أردوغان بدبلوماسية: "إذا أنت مع ذلك فأنا مع ذلك أيضاً".كلمات أردوغان أثارت جدلاً واسعاً في تركيا بين مؤيد للسياسي التركي المخضرم، وبين منتقد له، خصوصاً أن دستور البلاد يمنع الترشح لأكثر من ولايتين، وأردوغان حالياً في منتصف ولايته الثانية.

وقالت القيادية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا آليكون تكين، لـ"الشرق"، إن قرار ترشح الرئيس أردوغان لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2028 "يعود للشعب"، مضيفة أن "كلام رئيسنا كان واضحاً، إذا أراد الشعب ذلك بالطبع سيكون".



ويرى مدير مركز الدراسات العالمية والإقليمية في جامعة نجم الدين أربكان، الدكتور جوكهان تشينكارا، أن "أردوغان هو الشخصية الأقوى حالياً على الساحة السياسية في تركيا، لذلك نعم أعتقد أنه سيترشح لولاية رئاسية ثالثة".



وقال أربكان لـ"الشرق" إن ترشح أردوغان حالياً غير متاح دستورياً، "لذلك إذا أراد الترشح يجب أن يكون هناك تعديل دستوري، والتعديل الدستوري أيضاً يحتاج إلى توافق واسع، ولا يمكن لحزب العدالة والتنمية لوحده فرض هذا التعديل، وانطلاقاً من هنا سيسعى الحزب إلى إجراء تحالفات جديدة، فيحتاج لدعم أكثر من الأحزاب القومية الأخرى والأحزاب المحافظة والكردية التي كانت تعارضه في الآونة الأخيرة".

ويضيف تشينكارا أن "الفرصة الأهم التي يمتلكها أردوغان هي عدم وجود شخصية تمتلك قوته لا داخل حزب العدالة والتنمية ولا خارجه، لذلك إذا تمت إتاحة ترشحه فإن حظوظ فوزه مرتفعة للغاية". (الشرق)