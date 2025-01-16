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عربي-دولي

بين مؤيد ومعارض.. استطلاع يكشف عن رغبة الإسرائيليين في إنهاء الحرب

Lebanon 24
16-01-2025 | 23:31
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كشف استطلاع للقناة الـ13 الإسرائيلية أن 61.5 في المئة من الإسرائيليين يدعمون صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مقابل 23.9 في المئة يعارضونها.

وذكر الاستطلاع أن 59.8 بالمئة يعتقدون أنه يجب المضي قدما بالمرحلة الثانية من الصفقة، ووقف الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
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وتصاعد الاختلاف داخل الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول الصفقة، حيث اشترط حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش للبقاء في الحكومة الإسرائيلية حصوله على تعهد من نتنياهو بالعودة إلى الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال الحزب، في تصريح مكتوب، "بعيدا عن الشوق إلى عودة جميع رهائننا، فإن حزب الصهيونية الدينية يعارض الصفقة بشدة".

كما أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي زعيم حزب "عظمة يهودية"، أنه سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ولدى بن غفير وسموتريتش مجتمعين 14 مقعدا بالكنيست من أصل 120، وهي كافية لإسقاط الحكومة، علما أن بن غفير وحده لديه 6 مقاعد فقط.

ويمتلك الائتلاف الحاكم 68 من مقاعد الكنيست، ويكفي الحكومة 61 للبقاء، وفق النظام السياسي الإسرائيلي.

وفي قت سابق، قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، لشبكة "سي إن إن"، إن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال على المسار الصحيح لبدء التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع".

وأضاف، "لا نرى أي مؤشرات على أن الاتفاق سيخرج عن السكة في هذه المرحلة". (عربي21)
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