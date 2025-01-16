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عربي-دولي
"مكان كثير المشاكل".. ترامب يعيّن 3 نجوم بارزين سفراء له في هوليوود
Lebanon 24
16-01-2025
|
23:52
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، تعيين كل من الممثلين جون فويت وميل غيبسون وسيلفستر ستالون سفراء خاصين في هوليوود بكاليفورنيا، "لأنها مكان كثير المشاكل".
وقال الرئيس ترامب في بيان له إن "هؤلاء السفراء سيعملون كمبعوثين خاصين بهدف إعادة هوليوود التي خسرت الكثير من أعمالها على مدى السنوات الأربع الماضية لصالح الدول الأجنبية إلى سابق عهدها لتصبح أكبر وأفضل وأقوى منها في أي وقت مضى".
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وأوضح ترامب أن "هؤلاء الأشخاص الثلاثة الموهوبين للغاية سيكونون عيني وأذني وسأقوم بتنفيذ ما يقترحونه حيث سيكون مرة أخرى مثل الولايات المتحدة العصر الذهبي لهوليوود".
ويتمتع سيلفستر ستالون بعلاقة قوية مع دونالد ترامب، حتى أن الممثل وصف ترامب باعتباره جورج واشنطن الثاني قائلا: "نحن نتعامل مع شخصية أسطورية.. لا أحد في العالم كان ليحقق ما حققه ترامب".
وأضاف ستالون: "عندما دافع جورج واشنطن عن بلاده لم يكن لديه أدنى فكرة بأنه سيغير العالم، لأنه لولا وجوده لما كنا لنتصور كيف سيكون العالم، وفي الحقيقة أصبح لدينا جورج واشنطن الثاني".
وعبر ميل غيبسون (69 عاما) عن دعمه المستمر للرئيس السابق دونالد ترامب، فقد أيده في انتخابات 2016 و2020، وخلال الانتخابات الأخيرة أيضا.
ولطالما أعلن فويت (86 عاما)، نفسه من محبي ترامب، مؤكدا أنه أعظم رئيس منذ إبراهام لينكولن، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2019: "لا تنخدعوا باليسار السياسي لأننا شعب هذه الأمة الذي يشهد النصر، لذا دعونا ندعم رئيسنا، دعونا ندعم هذه الحقيقة بأن الرئيس ترامب هو أعظم رئيس منذ أبراهام لينكولن". (سكاي نيوز عربية)
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