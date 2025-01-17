آخر خبر عن طائرة الركاب الكورية الجنوبية المنكوبة.. إليكم ما عُثر في محركيها

أفادت قناة MBN التلفزيونية بالعثور على ريش طيور في محركي طائرة الركاب الكورية الجنوبية التابعة لشركة "جيجو إير" والتي تحطمت في 29 كانون الأول 2024 في مطار موان في سيئول.

وأشارت القناة إلى أن ريش الطيور تم العثور عليه في المحركين وعلى جانبي الطائرة.

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ورجحت القناة بأن هذا يعزز فرضية أن خللا في المحركين حدث بسبب اصطدام الطائرة بالطيور وتعطل نظام الطائرة الكهربائي.



وفي وقت سابق اكتشفت لجنة التحقيق في أسباب الحادث وجود الريش وطلبت تحليله من معهد بيولوجي أجرى فحصا على 17 عينة، بما فيها بقع الدم. (روسيا اليوم)