عن دوافع ترامب الخفية من وراء اتفاق غزة.. هذا ما كشفه دبلوماسي فلسطيني

أكد قنصل فلسطين في إقليم كردستان العراق نظمي الحزوري أن رفع ركام حرب غزة يتطلب 14 عاما وأن الدافع الرئيسي لتوجيه دونالد ترامب بوقف الحرب، إظهار مكانته السياسية وريادته بتحقيق السلام.

وقال الحزوري، لشبكة "رووداو" الإعلامية: "نعبر عن فرحتنا للوصول إلى اتفاق والهدنة، والتي معناها وقف قتل الأطفال والنساء والرجال والشباب ووقف إبادة غزة".

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وأضاف أن "هذه الفرحة ستكون كبيرة، وإن كانت في إطار هدنة، كما نتمنى أن تكون هذه الهدنة طريقا لوقف العدوان الكامل على غزة وتحقيق السلام والأمن لأهلنا في غزة".



وأردف: "يمكن التحدث بشكل واقعي عن واقع غزة، إذ تعاني من إبادة كاملة للحياة، الإنسان، الحجر، الشجر، وهذا المشهد يراه العالم بأسره أن غزة لم تعد غزة، بل هي عبارة عن ركام وحطام امتزجت الدماء ولحم الأطفال وأشلاء الشهداء فيها مع الحجارة، ومع الشجر والرمال".



ووجه الحزوري الشكر إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "لأنه سيصبح رئيسا وفي يوم تنصيبه أراد أن لا تكون شاشات التلفزيون في العالم عليها صور غير صور التنصيب، أي لا يكون بجانبه قتل الأطفال والنساء ودمار البيوت، والعدوان على غزة، فقال لهم أوقفوا العدوان وأوقفوا الحرب على غزة، كما كان يقول أنه سنجعلها جهنم في حين نحن نقول له أجعلها جنة، فلا نريد جهنم في المنطقة، وبالتالي نريد السلام، وأن تكون هذه الأرض جنة يعيش فيها الإنسان". (روسيا اليوم)